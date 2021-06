Die fünfjährige «Lola» kam an Silvester aus dem Zoo in Belfast nach Köln. Dort halte sie die Tierpfleger seitdem ordentlich auf Trab: Sie sei neugierig und clever - und schnell gelangweilt. So probiere sie viele der immer wieder neu angebotenen Futtersorten nur wenige Male, bevor sie diese dann liegen lasse. Die Mitarbeiter hätten der schwarzen Bärin zur Beschäftigung ein Klettergerüst aufgebaut und zusätzliche Liegeplätze für sie geschaffen.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-861808/2