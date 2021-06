Radreisende bei illegalem Grenzübertritt in Ukraine erwischt

Lwiw (dpa) - Für zwei Düsseldorfer endete eine geplante Fahrradreise nach Thailand vorerst an der polnisch-ukrainischen Grenze. Sie wurden in der Nacht zum Freitag im Wald von mit Sturmgewehren bewaffneten ukrainischen Grenzschützern angehalten, teilte die zuständige Behörde in Lwiw mit. Die 21 und 36 Jahre alten Deutschen seien davon ausgegangen, dass die Ukraine EU-Mitglied sei. Daher seien sie nicht über einen offiziellen Grenzübergang gefahren.