Experten-Kommission: Verstoß gegen Leitlinien im Landgestüt

Düsseldorf/Warendorf (dpa/lnw) - Bei Trainingseinheiten Mitte April im Landgestüt Warendorf ist gegen Leitlinien zum Tierschutz im Pferdesport verstoßen worden. Das Training sei nicht pferdegerecht gewesen, heißt es in einem Bericht von Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) an den Landtag. Der Bericht wurde am Freitag veröffentlicht. Die Experten, zu denen mehrere Tierärzte, Tierschützer und Pferdezüchter zählen, empfehlen die im Landgestüt praktizierte Ausbildung auf den Prüfstand zu stellen. «Bei den zwei begutachteten Trainingssequenzen werde das Landgestüt seiner Vorbildfunktion hinsichtlich der angewandten Ausbildungsmethoden sowie der Behandlung der Pferde nicht gerecht», heißt es in dem Bericht an den Landtag.

Von dpa