Moviepark wieder für Besucher geöffnet

Bottrop (dpa/lnw) - Nach einer Corona-Zwangspause hat am Freitag der Moviepark in Bottrop wieder geöffnet. Es gelten allerdings verschiedene Auflagen: So müssen Gäste in Innenbereichen und Warteschlangen eine Maske tragen und ihr Ticket vorher online kaufen. Vorläufig ist nach Angaben einer Sprecherin nur ein Drittel der normalen Besucherzahl zugelassen - herein kommen nur Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete.

Von dpa