Bewährungsstrafe für syrischen Anführer von Terrorgruppe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für seine Rolle als Anführer einer islamistischen Terrorgruppe in Syrien ist ein 36-Jähriger in Düsseldorf zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der in Dortmund lebende Syrer habe sich 2013 der Organisation «al-Nasser Salah al-Din» angeschlossen, die das Assad-Regime stürzen und das islamische Recht der Scharia einführen wollte, teilte das Oberlandesgericht am Freitag mit.

Von dpa