Messerangriff an Schule: Langer Streit unter zwei Gruppen

Finnentrop (dpa) - Einem Messerangriff auf einem Schulhof in Finnentrop mit drei Verletzten war Ermittlern zufolge eine schon länger schwelende Auseinandersetzung vorausgegangen. Bei dem Vorfall in der sauerländischen Stadt waren drei Jugendliche am Montag teilweise schwer verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte am Freitag, schon seit längerer Zeit habe es Streit zwischen zwei Gruppen gegeben. Wegen des jugendlichen Alters der Beteiligten machten die Ermittler keine Detailangaben.

Von dpa