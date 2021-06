Siebenschläfer als Internet-Stars: Winterschlaf beendet

Leverkusen (dpa/lnw) - Nach sieben Monaten im Winterschlaf hat der Naturschutzbund (Nabu) in Leverkusen sein Siebenschläfer-TV wieder live geschaltet. Seit Anfang Juni können die nachtaktiven Säugetiere wieder per Webcam in ihren Nistkästen beobachtet werden. Im vergangenen Jahr wurde die Seite 180.000 Mal angeklickt. «Die Zuschauer kamen dabei nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern insgesamt aus inzwischen mehr als 60 Ländern der Erde», teilte der Vorsitzendes des Nabu in Leverkusen, Erich Schulz, am Freitag mit.

Von dpa