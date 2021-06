Autofahrer fährt Arbeiter in Baustelle an: Verschwindet

Düren (dpa/lnw) - Ein aggressiver Autofahrer hat einen Arbeiter in einem gesperrten Baustellenbereich in Düren angefahren und leicht verletzt. Das Auto, das zunächst von einer Frau gesteuert wurde, sei am Mittwoch in eine für den Verkehr gesperrte Baustelle gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort hätten Arbeiter gerade einen Teil der Straßendecke neu geteert. Einer der Beschäftigten stoppte den Wagen und wies die beiden Insassen - die Fahrerin und einen Mann - auf das Durchfahrtsverbot hin.