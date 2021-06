Bislang 37 mit Corona infizierte Häftlinge in Werl

Werl (dpa/lnw) - Nach dem Ausbruch des Coronavirus im Gefängnis in Werl wurden die Betroffenen Insassen in eine Quarantänestation auf dem Gelände verlegt. 37 der insgesamt über 1000 Häftlinge seien betroffen, sagte ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Justizministeriums am Freitag. Nach Angaben von Anstaltssprecherin Verona Voigt rechnet die Gefängnisleitung mit weiteren Fällen. Die Kapazitätsgrenzen seien aber noch längst nicht erreicht. Im Haus 2 könnten mehrere Ebenen für die Quarantäne genutzt werden. Über den Ausbruch in Werl hatte zuvor der «Soester Anzeiger» online berichtet.

Von dpa