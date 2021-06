Gewaltattacke mit offenbar antisemitischem Motiv in Brüggen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein 40-Jähriger soll im niederrheinischen Brüggen wegen einer Tätowierung in hebräischer Schrift als Jude attackiert worden sein. Zwei junge Männer hätten ihn als Juden angesprochen, angespuckt und geschlagen, berichtete die Polizei in Mönchengladbach am Freitag.