Rücktritt von Marx: Woelki bekundet «großen Respekt»

Köln (dpa) - Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki bekundet «großen Respekt» vor dem Rücktrittsgesuch des Münchner Kardinals Reinhard Marx. Er selbst will aber offenbar auf seinem Posten bleiben. Der Chef des größten deutschen Bistums teilte am Freitag mit: «Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte ich den Heiligen Vater gebeten, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln sowie meine persönliche Verantwortung zu bewerten. Damit habe ich mein Schicksal damals vertrauensvoll in die Hände des Papstes gegeben.»

Von dpa