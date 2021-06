Gesunkene Inzidenzen: Ab Sonntag Lockerungen

In Düsseldorf lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 33,1, in Köln bei 32, 8 - und damit in beiden Fällen den fünften Tag unter 50. Zwei Tage später dürfen die Lockerungen in Kraft treten. Konkret können dann in den beiden Großstädten Restaurants auch drinnen wieder öffnen - allerdings noch mit Testpflicht. In Läden dürfen wieder mehr Kunden gleichzeitig rein.

