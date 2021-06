Springreiterin Hinners feiert Sieg bei DM

Bei den nationalen Meisterschaften gibt es, anders als in sonstigen Wettbewerben des Springreitens, eine reine Damen-Entscheidung. In der Herren-Konkurrenz, in der auch Damen mitreiten, wird der Titel am Samstag (15.00 Uhr) vergeben.

© dpa-infocom, dpa:210604-99-865678/2