Mann will entflogenen Papagei einfangen: Schwer verletzt

Düsseldorf (dpa) - Ein Mann (40) hat sich in Düsseldorf schwer verletzt, als er versuchte, seinen entflogenen Papagei im Baum wieder einzufangen. Nach Angaben der Feuerwehr vom Freitag stürzte der Mann am Vorabend mehrere Meter in die Tiefe. Eine Angehörige erlitt als Augenzeugin einen Schock. Den Ara konnten die Einsatzkräfte letztlich auch nicht erwischen.