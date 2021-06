Blitz schlägt nahe Radfahrern ein: Kind stürzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Blitzeinschlag ist ein Kind mit seinem Fahrrad in der Urdenbacher Kämpe in Düsseldorf gestürzt und von einem Auto angefahren worden. Das circa elfjährige Kind wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitagabend mitteilte. Nach vorläufigen Erkenntnissen war ein Blitz am Abend nahe der Gruppe aus sechs Radfahrern eingeschlagen. Getroffen worden sei niemand. Das Kind sei aus zunächst ungeklärter Ursache gestürzt und auf die Fahrbahn geraten, wo es von einem Auto erfasst wurde, so der Sprecher. Ein Rettungshubschrauber habe wegen des Wetters nicht starten können, deshalb brachte ein Rettungswagen das Mädchen ins Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa