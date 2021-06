Ruhr Games: BMX, Klettern, Live-Kunst einer Olympiasiegerin

Bochum (dpa) - Ihren größten sportlichen Erfolg feierte Josephine Henning 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Mit den deutschen Fußball-Frauen gewann sie die Goldmedaille. Zwei Jahre später beendete Henning ihre aktive Laufbahn und verschrieb sich zu 100 Prozent ihrer Leidenschaft, der Kunst. Ein Schwerpunkt ihres Schaffens ist das «Live Painting». «Live-Painting ist eine echte Herausforderung. Wenn ich mit dem Bild beginne, habe ich noch keine Vorstellung, was am Ende dabei herauskommen wird», sagte die 31-Jährige «dfb.de» im Frühjahr am Rande ihrer Ausstellung im Sport- und Olympiamuseum in Köln.

Von dpa