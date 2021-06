«Wir haben das No Angels-Konzert über das normale Handynetz zu den Zuschauerinnen und Zuschauern gesendet», erklärte ein Techniker auf der Website des Kölner Senders. «Dieses Netz besteht aus einzelnen Zellen, die wiederum mit größeren Zellen verbunden sind. Die hängen dann an einem riesengroßen Zentralserver. So wählt sich auch jedes normale Handy ins Internet. Bei einem so großen Unwetter kann es schon mal vorkommen, dass die Verbindung der Zellen nicht mehr funktioniert. Genau das war heute das Problem, zu viele Zellen waren nicht mehr miteinander verbunden und unsere Sendung konnten wir nicht komplett live übertragen.» Später wurde das Interview dann noch auf rtl.de eingestellt.

