Essen (dpa/lnw) - In Essen stehen weitere Schritte in Richtung Normalität an. Ab Montag gilt in der Ruhrgebietsstadt Lockerungsstufe eins, die mit weiteren Öffnungsschritten verbunden ist. Am Samstag war die Sieben-Tage-Inzidenz am fünften Werktag in Folge unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geblieben, wie die Stadt auf ihrer Website mitteilte.

Von dpa