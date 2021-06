Drive-in-Impfaktion in Meerbusch

Meerbusch (dpa/lnw) - Seitenscheibe runter und Arm raus: Mehrere Ärzte haben am Samstag in Meerbusch bei Düsseldorf Impfwillige im Vorbeifahren geimpft. Dazu richteten sie einen Drive-in-Parcours in einem Gewerbegebiet ein. Alle Termine dafür waren in sechs Stunden ausgebucht gewesen. Geimpft wurden nur Impfwillige aus dem Einzugsbereich der Praxis in Meerbusch mit vorheriger Online-Terminanmeldung. 120 freiwillige Helfer und 20 Arzthelferinnen, Krankenschwestern und Ärzte standen bereit.

Von dpa