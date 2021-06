Die Wiederkehr der Geschlossenheit: Laschet ist Spitzenkandidat der NRW-CDU

Das Wort Geschlossenheit – es fiel an diesem Samstag in Düsseldorf mehr als ein Dutzendmal. „Ich will der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in seiner Rede vor den Delegierten. „Ich werde das nur schaffen, wenn wir Geschlossenheit aufbringen.“ Minutenlanger Applaus aus den Reihen der 234 Delegierten des mitgliederstärksten Landesverbandes für den Kanzlerkandidaten und Bundesvorsitzenden, der diesen Rückhalt sichtlich genoss.

Die Landesdelegiertenkonferenz war die erste Veranstaltung seit Monaten, die in Präsenz stattfinden konnte. Es war ein Treffen, fast wie früher, mit Gesprächen und einem Austausch über die Zeit, in der so viel passierte war. Laschet, der mit 232 Ja-Stimmen (99 Prozent) auf Listenplatz eins gewählt wurde, ging aber nur kurz auf die Geschichte des Machtkampfs um den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur ein, sondern richtete seinen Blick nach vorn.

Wenn er Kanzler werde, dann stelle NRW erstmals seit Konrad Adenauer wieder den Kanzler. „Ich stehe mit großem Respekt vor der Kandidatur. Der nächste Bundeskanzler muss ein Kanzler sein, der für Ost und West und Nord und Süd Kanzler ist.“ Starker Applaus auch dann, als er ausdrücklich Friedrich Merz erwähnte und lobte. „Friedrich Merz steht nicht auf der Liste und ist trotzdem eine der wichtigen Figuren für den nächsten Deutschen Bundestag.“

Gute Ergebnisse erzielten auch die beiden Bundesminister aus dem Münsterland, Anja Karliczek und Jens Spahn (Platz vier). Die CDU-Politikerin aus dem Kreis Steinfurt freute sich über ihre Wahl auf Platz zwei. Und auch sie betonte das Wort Geschlossenheit. „Die großen Fragen dieser Zeit brauchen gemeinschaftliches Handeln und Zusammenhalt. Und das wir das können, haben wir am Samstag gezeigt.“