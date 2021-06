Borussia Düsseldorf gewinnt Tischtennis-Meisterschaft

Ein Knackpunkt dieses Endspiels in Dortmund war das zweite Match zwischen Düsseldorfs Schweden Anton Källberg und dem deutschen Nationalspieler Patrick Franziska. Saarbrücken führte mit 1:0 und auch Franziska lag in dieser Partie schon klar vorn. Am Ende drehte Källberg aber diese Partie und gewann auch das entscheidende vierte Einzel gegen den Slowenen Darko Jorgic. Rekord-Europameister Boll besiegte in seinem Spiel den Saarbrücker Chinesen Shang Kun in 3:1 Sätzen. Beide Clubs hatten bereits im Dezember das Finale der Champions League bestritten. Auch da siegte Düsseldorf mit 3:1.

