Vier Verletzte nach Überholmanöver in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw) - Bei einem Überholmanöver ist ein 23 Jahre alter Autofahrer in Dortmund gegen zwei andere Fahrzeuge geprallt und hat einen Sachschaden in Höhe von 147.000 Euro verursacht. Vier Menschen wurden bei dem Unfall am Samstagabend verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 23-Jährige das Auto eines 50-Jährigen überholen, der gerade auf der Straße wendete. Dabei verlor der junge Mann offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte erst mit einem geparkten Verkaufsanhänger und dann mit dem Auto des 50-Jährigen.

Von dpa