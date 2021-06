Autos schleudern in Heiligenhäuschen: Zwei Schwerverletzte

Rees (dpa/lnw) - Zwei Autos sind in Rees (Kreis Kleve) gegen ein Heiligenhäuschen geschleudert und haben dieses durch den Aufprall komplett zerstört. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor waren die Autos am Sonntagabend aus bisher unbekannter Ursache auf einer Kreuzung zusammengestoßen, die beiden Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Der 20 Jahre alte Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auch die 44 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa