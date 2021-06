Mann wird bei Brand in Flüchtlingsunterkunft leicht verletzt

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Ein Mann ist bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) leicht verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagabend im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die sechs Bewohner die brennende Unterkunft bereits verlassen. Der leicht verletzte 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Von dpa