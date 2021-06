Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 27,3

Die Lage in den kreisfreien Städten und Landkreisen ist unterschiedlich: In Bonn betrug die Inzidenz am Montag 61,9 und damit so viel wie nirgendwo sonst in NRW. Einstellig waren die Werte hingegen in Coesfeld (9,1) und Münster (7).

Im Laufe des Sonntags gingen Meldungen über 270 Covid-19-Fälle in NRW an das RKI, drei Menschen starben an den Folgen einer Infektion. Diese Zahlen inklusive Inzidenz wurden am Montagmorgen veröffentlicht.

