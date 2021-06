Wechselhaftes Wetter bis zur Wochenmitte in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Nach teils heftigen Unwettern beruhigt sich das Wetter zum Wochenstart in Nordrhein-Westfalen. Einzelne Schauer und Gewitter sind dennoch nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Montag werden weiter dichte Wolken erwartet, Regen soll es nur vereinzelt geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.