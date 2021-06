Essen lockert weitgehend: Jetzt Inzidenzstufe 1

Essen (dpa/lnw) - Die Stadt Essen hat am Montag wegen einer niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronainfektionen weitgehende Lockerungsschritte vollzogen. Am Samstag sei die Sieben-Tage-Inzidenz am fünften Werktag in Folge unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geblieben, was die Öffnungen ermögliche, teilte die Stadt mit. Seit Montag gelte nun Inzidenzstufe 1 und es könnten sich wieder beliebig viele Personen aus bis zu fünf Haushalten im öffentlichen Raum treffen. Mit Negativtestnachweis sei dies auch für bis zu 100 Personen aus beliebig vielen Haushalten erlaubt.

Von dpa