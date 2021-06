Mutmaßlicher Drogenhandel: SEK-Einsatz in Essen und Herne

Essen (dpa/lnw) - Bei einem größeren Polizeieinsatz gegen die Drogenkriminalität haben Spezialkräfte am Montagmorgen zwei Objekte in Essen und Herne durchsucht. Neben den Spezialkräften seien auch Bereitschafts- und Kriminalpolizei an dem Einsatz seit 6.00 Uhr beteiligt gewesen, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst am Montag. Anwohner seien in dem Wohngebiet in Essen aufgeschreckt worden, weil «es etwas lauter» wurde, so Wickhorst. Unter anderem ging eine Fensterscheibe zu Bruch.

Von dpa