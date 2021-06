Jugendliche schubsen Lokführer ins Gleisbett

Laut Polizei kam der Lokführer der stehenden S-Bahn seinem Kollegen im Gleisbett zu Hilfe und schrie die Täter an. Diese ergriffen die Flucht, wobei sie den Rucksack des Lokführers mitnahmen. Wenig später fanden die Beamten einen 16-Jährigen versteckt in einem Gebüsch in der Nähe des Bahnhofs. Der Jugendliche führte die Polizei zum weggeworfenen Rucksack des Lokführers. Ob der 16-Jährige an der Tat beteiligt sei, werde noch ermittelt, teilte die Polizei weiter mit.

© dpa-infocom, dpa:210607-99-894354/2