Routinekontrolle: Zoll entdeckt menschlichen Schädel

Aachen (dpa/lnw) - In einem Postpaket aus den Niederlanden haben Zöllner aus Aachen per Zufall einen menschlichen Schädel entdeckt. Nach dem gruseligen Fund im Februar bei einer Routinekontrolle sei das Paket zunächst in Verwahrung gekommen, teilte das Hauptzollamt am Montag in Aachen mit. Bei den Nachforschungen stellte sich heraus, dass der niederländische Versender den Schädel von einem Arzt gekauft hatte. Bestimmt war das Paket für einen Adressaten im Sauerland.

Von dpa