Overath (dpa/lnw) - Ungewöhnlicher Partyort: Mehr als 100 Menschen sollen in einem Hohlraum einer Autobahnbrücke illegal eine Party gefeiert haben. Die Beamten fanden am Sonntagmorgen Konfetti und Bierflaschen in einem Hohlraum der A4-Brücke in Overath (Rheinisch-Bergischer-Kreis), wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Schloss der Tür zum Brückeninneren sei ausgebaut gewesen.

Von dpa