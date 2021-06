Viertligist HSV Langenfeld startet im DFB-Pokal der Frauen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Viertligist HSV Langenfeld hat die erste DFB-Pokalhauptrunde der Frauen erreicht. Die Ermittlung des Vertreters aus dem Fußballverband Niederrhein erfolgte per Los unter 13 verbliebenen Mannschaften. Dies teilte der FVN am Montag nach der Auslosung in der Duisburger Geschäftsstelle des Verbandes mit. Die Langenfelderinnen sind damit aber nicht offizieller Niederrheinpokalsieger, Titel und der Pokal werden diesmal nicht vergeben.

Von dpa