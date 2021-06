Missbrauch und Freiheitsberaubung: «Prophet» vor Gericht

Kleve/Goch (dpa/lnw) - Wegen verschiedener Vorwürfe steht in der kommenden Woche ein niederländischer Sektenführer und selbsternannter «Prophet» von Goch vor dem Landgericht Kleve. Er sei unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen, Körperverletzung sowie Freiheitsberaubung angeklagt, sagte eine Sprecherin des Landgerichts am Montag. Der Prozess soll am 18. Juni beginnen und ist zunächst auf zehn weitere Tage terminiert.

Von dpa