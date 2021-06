Experte der Uniklinik begrüßt Ausweitung der Impfung auf Kinder

Gute Ungeduld

Es ist an der Zeit, sich an die ­sorgenvollen Mienen all derer zu erinnern, die meinten, in Deutschland wimmele es nur so von dickköpfigen Impfmuffeln. Die Un­geduld, mit der zurzeit alle, die noch nicht geimpft sind, auf eine Möglichkeit warten, sich endlich vor Corona schützen zu können, hat sie eines Besseren belehrt. Und das ist auch gut so.

All die, die jetzt noch ohne Impftermin sind, müssen verstehen, dass sie eine Spritze genauso verdient hätten wie all die anderen – nur dass Politiker und Experten entschieden haben, auf die Menschen Rücksicht zu nehmen, die besonders verletzlich sind. Dabei hat es zweifellos Ungerechtigkeiten gegeben – durch Impfdrängler etwa. Gelitten haben darunter beispielsweise pflegende Angehörige, die zum Teil heute noch in die Röhre schauen.

Die gute Nachricht: Alle Pannen haben die Menschen nicht davon abgehalten, sich weiter piksen zu lassen. Diese Einsicht macht Hoffnung, dass die Pandemie zumindest bei uns in Deutschland bald im Griff ist – und die Zahl der Impfmuffel doch kleiner, als wir uns immer eingeredet haben.

von Stefan Werding