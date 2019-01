Europapolitiker Brok weiß noch nicht, ob er kandidiert

Brüssel (dpa) - Der bei der Kandidaten-Aufstellung für die Europawahl übergangene CDU-Europaparlamentarier Elmar Brok legt sich noch nicht fest, ob er einen neuen Anlauf startet. Er behalte sich eine Kampfkandidatur bei der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU am 26. Januar vor, bekräftigte der 72-Jährige am Mittwoch in Brüssel. «Ob ich es tue, weiß ich selbst noch nicht.»

Von dpa