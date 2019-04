NRW-Grüne werben auf Parteitag für europäische Werte

Aachen (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälischen Grünen haben auf einem kleinen Landesparteitag in Aachen für europäische Werte wie Freiheit und Rechtsstaatlichkeit geworben und den Europawahlkampf eingeläutet. «Klimaschutz und Agrarpolitik bieten mit europäischen Antworten enorme Chancen. Europäische Subventionen dürfen nicht länger in Form von Insektengift über die Äcker gespritzt werden», sagte Landeschefin Mona Neubaur laut Mitteilung am Sonntag. Ein Europa der erneuerbaren Energien sei die richtige Nachfolge auf Energien der Vergangenheit. «Wir fordern den europaweiten Ausstieg aus Atom und Kohle», erklärte Neubaur. Auch der Europa-Spitzenkandidat der Grünen, Sven Giegold, sprach sich mit Blick auf die Europawahl am 26. Mai vor den Delegierten für eine neue europäische Agrarpolitik aus.

Von dpa