Katholische Bischöfe werben für Teilnahme an Europawahl

Luxemburg (dpa/lrs) - Katholische Christen sollen nach Ansicht von Bischöfen aus vier westeuropäischen Ländern an der Europawahl teilnehmen. In einem gemeinsamen Hirtenbrief, den sie am Montag in Luxemburg unterzeichneten, warnen die katholischen Bischöfe auch davor, «der Europäischen Union den Rücken zu kehren». Solidarität und Zusammenarbeit zwischen den Nationen seien die beste Antwort auf die aktuellen Probleme Europas. Der Brief ist vom Erzbischof von Luxemburg sowie den Bischöfen von Trier, Aachen, Lüttich, Namur, Verdun, Metz, Nancy und Troyes unterschrieben.

Von dpa