CDU-Landesparteitag eröffnet heiße Phase des EU-Wahlkampfes

Laschet sieht die EU-Wahl am 26. Mai als «Schicksalswahl für die Zukunft Europas». In der Einladung zum Parteitag schreibt der Landesvorsitzende: «Es wird darum gehen, stärker zu sein als die antieuropäischen Radikalen von Links und Rechts.» Die CDU in NRW verstehe sich seit jeher als Europa-Partei. 2014 hatten sich in NRW 52,3 Prozent der Berechtigten an der EU-Wahl beteiligt - bundesweit waren es sogar nur 48,1 Prozent.