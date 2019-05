Wahlplakat-Verbot: Stadt fordert «Rechte» zur Abnahme auf

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen hatte am Freitag in einem Eilbeschluss die Formulierung «Israel ist unser Unglück» als eine bloße Abwandlung der in der NS-Zeit propagierten Hassparole «Juden sind unser Unglück» gewertet. «Damit dürfte es sich nicht lediglich um eine Kritik am Staat Israel und dessen Politik handeln, sondern um eine gegen die jüdische Bevölkerung als solche gerichtete Aussage», hieß es in der am Freitag veröffentlichten Entscheidung. Die Formulierung «Wir hängen nicht nur Plakate» sei als «Kundgabe der Gewaltbereitschaft» oder auch als Ankündigung und Bereitschaft zur Selbstjustiz zu verstehen.