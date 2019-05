Für Referendum: Schlangen vor rumänischen Wahllokalen in NRW

Bochum (dpa/lnw) - Lange Schlangen in Düsseldorf und Köln, tumultartige Szenen in Bochum: Der Ansturm auf ein Referendum, für das rumänische Staatsbürger in Deutschland abstimmen konnten, hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen vielerorts überrascht. In Bochum hatte sich den Beamten zufolge bereits Sonntagvormittag um 11 Uhr eine Schlange von etwa 1000 Menschen auf dem Gehweg vor dem dortigen Wahllokal an der Herner Straße gebildet. «Da der Zulauf zum Wahllokal weiter stetig stieg, entschloss sich die Polizei, den Verkehr aus Sicherheitsgründen in Richtung Innenstadt zu sperren», erklärte die Polizei. Verstärkung habe sich um die Wartenden gekümmert, die teilweise gereizt gewesen seien. «Gegen 20 Uhr, also eine Stunde vor Schließung des Wahllokals, befinden sich aktuell noch 500 Personen vor Ort», so die Polizei am Abend.

Von dpa