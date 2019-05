Zu wenig Stimmzettel in Bochum und Telgte: Aufarbeitung

Der Landesbüroleiter und die Behörden in Bochum und Telgte im Münsterland untersuchen laut Innenministerium nun zunächst das genaue Ausmaß der Panne und wie es dazu kommen konnte. Geklärt werde noch in wie vielen Wahllokalen und für wie lange keine Stimmzettel zur Verfügung standen. Am Sonntag hatte die Stadt Bochum von «rund einem Dutzend» Wahllokalen berichtet, in denen Stimmzettel nachgeliefert werden mussten. In Telgte sei es stellenweise zu ähnlichen Problemen gekommen, so das Innenministerium. Offenbar sei bei dem sprunghaften Anstieg der Wahlbeteiligung zu knapp kalkuliert worden.