Nach Erfolg bei Europawahl: NRW-Grüne peilen OB-Posten an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach ihrem spektakulären Ergebnis bei der Europawahl spüren die Grünen in Nordrhein-Westfalen Rückenwind für die Kommunalwahlen im Herbst 2020. Der Automatismus, wonach Oberbürgermeisterposten nur zwischen CDU und SPD ausgemacht würden, sei endgültig vorbei, sagte Landesparteichef Felix Banaszak am Montag in Düsseldorf. Dies belege die Tatsache, dass die Grünen in neun Großstädten in NRW stärkste Kraft geworden seien.

Von dpa