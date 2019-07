Laschet: SPD-Nein zu von der Leyen gefährdet Koalition nicht

Düsseldorf (dpa) - An einem Nein der SPD zum EU-Spitzenposten für Ursula von der Leyen muss aus Sicht des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) nicht die große Koalition zerbrechen. Eine Ablehnung wäre zwar «ein unfreundlicher Akt» und nicht gut für das Koalitionsklima, sagte Laschet am Montag in Düsseldorf. «Man muss trotzdem weitermachen, egal wie die Abstimmung ausgeht (...). Stabilität ist jetzt wichtig und man muss seine Arbeit leisten».

Von dpa