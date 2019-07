Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD und Grüne ziehen vor das Landesverfassungsgericht, um die eben erst abgeschafften kommunalen Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen wieder einzuführen. Eine entsprechende Normenkontrollklage sei inzwischen eingereicht worden, berichteten Landtagsabgeordnete beider Oppositionsfraktionen am Freitag in Düsseldorf.

Von dpa