Altenas Bürgermeister will OB von Dortmund werden

«Ich bin dafür bekannt, dass ich gut Brücken schlagen kann», sagte Hollstein auch mit Blick auf die traditionellen Mehrheitsverhältnisse in der SPD-Hochburg. Auch im sauerländischen Altena sei es ihm vor rund zwanzig Jahren gelungen, einen Wechsel an der lange von SPD-Bürgermeistern geführten Stadtspitze zu erreichen.

Sein Engagement und offenes Eintreten für die Flüchtlingsaufnahme in seiner Heimatstadt hatten Hollstein auch Kritik eingebracht. Immer wieder erreichten ihn nach öffentlichen Auftritten Hassmails und Drohbriefe. Im November 2017 war er von einem Mann in einem Imbiss in seiner Heimatstadt mit einem Messer bedroht und leicht am Hals verletzt worden.

Die SPD schickt den Wirtschaftsförderer Thomas Westphal als Nachfolger des bisherigen Dortmunder Oberbürgermeisters Ullrich Sierau ins Rennen. Der SPD-Politiker Sierau hatte zuvor erklärt, nicht mehr antreten zu wollen.