Schneckenburger als OB-Kandidatin in Dortmund nominiert

Dortmund (dpa/lnw) - Daniela Schneckenburger, von 2006 bis 2010 Landesvorsitzender der Grünen in Nordrhein-Westfalen, will im September bei den Kommunalwahlen Oberbürgermeisterin in Dortmund werden. Die Kreismitgliederversammlung nominierte die 59-Jährige am Donnerstag, wie die Partei mitteilte. Schneckenburger tritt damit gegen den Wirtschaftsförderer der Stadt, Thomas Westphal (52, SPD), den FDP-Politiker Michael Kauch (52) und den CDU-Kandidaten Andreas Hollstein an. Der 56-Jährige ist noch Bürgermeister in Altena im Sauerland.

Von dpa