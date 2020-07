Spahn wirbt für Reker: Schwarz-Grün in Köln «Erfolgsmodell»

Köln (dpa/lnw) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich vor der anstehenden Kommunalwahl für die amtierende Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker stark gemacht. Auf die Frage, ob Schwarz-Grün in Köln auch für den Bund ein Vorbild sei, sagte Spahn am Montag: «Schwarz-Grün in Köln ist jedenfalls ein Erfolgsmodell - ja auch mit Henriette Reker an der Spitze als Oberbürgermeisterin, als gemeinsame Kandidatin.» Das habe Köln «gut getan».

Von dpa