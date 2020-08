Ärger um «Ballermann»-Wahlplakat der Düsseldorfer FDP

Düsseldorf (dpa/lnw) - Streit um die Marke «Ballermann» fernab von Mallorca: Sechs Wochen vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat die FDP in Düsseldorf Ärger wegen eines gerade vorgestellten «Ballermann»-Slogans - denn der Begriff ist rechtlich geschützt. Auf einem Wahlplakat mit dem Bild der OB-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sind die Worte «Szene: Ja, Ballermann: Nein» zu lesen. Auf die Nutzung des geschützten Namens wollen die Liberalen nun aber verzichten, sagte ein FDP-Sprecher am Samstag auf Anfrage. Dazu war der Kreisverband unter Androhung rechtlicher Schritte aufgefordert worden, wie zuvor mehrere Medien wie der «Express» oder die «Westdeutsche Zeitung» (WZ) geschildert hatten.

Von dpa