Mehr als 18 400 fehlerhafte Stimmzettel verschickt

Dortmund (dpa/lnw) - Die Stadt Dortmund hat für die Kommunalwahl mehr als 18 400 fehlerhafte Stimmzettel an Briefwähler verschickt. In insgesamt sieben der 40 Wahlbezirke stehe jeweils ein Kandidat als Vorschlag auf dem Zettel, der gar nicht zur Wahl zugelassen sei, wie die Stadt Dortmund am Donnerstag mitteilte. Die Bewerberinnen und Bewerber hätten allerdings gar nicht die notwendige Anzahl an Unterstützungsunterschriften vorweisen können, um zur Kommunalwahl am 13. September anzutreten. Der Fehler sei am Mittwoch aufgefallen und sei bei der automatisierten Übertragung der Stimmzetteldaten an den Druckdienstleister geschehen.

Von dpa