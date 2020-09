CDU nimmt Grüne ins Visier

Am Tag nach der Kommunalwahl in NRW können vor allem die Grünen ihr Glück nicht fassen: Das am Montag verkündete vorläufige amtliche Endergebnis wies für sie 20 Prozent aus, 8,1 Punkte mehr als noch vor sechs Jahren.

„Das ist ein riesiger Erfolg für die über 21.000 Grünen in Nordrhein-Westfalen“, jubelte der Landesvorsitzende Felix Banaszak in Düsseldorf über den Höhenflug. Damit könne die Partei endgültig die Sorge abstreifen, dass das gute Ergebnis bei der Europawahl „eine Eintagsfliege“ hätte sein können.

Die NRW-CDU bleibt zwar im Landesschnitt stärkste Kraft, hat aber mit 34,3 Prozent und 3,2 Punkten Verlust gegenüber 2014 so schlecht wie nie bei einer Kommunalwahl abgeschnitten. Trotzdem hält Landesparteichef Armin Laschet an seiner Deutung fest: „Die CDU in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin Kommunalpartei Nummer 1.“ 16 von 26 Oberbürgermeister- und Landratswahlen seien für die CDU entschieden worden. Die CDU dürfte sich bei den Bundestags- und Landtagswahlen auf die Grünen als Hauptgegner einstellen. Das historisch schlechteste Ergebnis hat auch die SPD mit 24,3 Prozent eingefahren.

Stichwahl in Düsseldorf

In 15 Großstädten und elf Landkreisen wird die Entscheidung über die Oberbürgermeister und Landräte erst in der Stichwahl am 27. September fallen. In Dortmund, Gelsenkirchen, Leverkusen und Mönchengladbach etwa müssen die SPD-Kandidaten ihre Führung gegen CDU-Wettbewerber verteidigen. Umgekehrt ist die Ausgangslage bei den Stichwahlen in den Kreisen Kleve, Minden-Lübbecke, Wesel oder im Märkischen Kreis. In den Uni-Städten Aachen, Bonn und Münster läuft es auf einen Wettstreit zwischen Grünen und CDU hinaus.

Auch im Kreis Steinfurt findet eine Stichwahl statt.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Stichwahl in Düsseldorf: Dort unterlag der sozialdemokratische Amtsinhaber Thomas Geisel seinem CDU-Herausforderer Stephan Keller, der mit acht Punkten Vorsprung in die zweite Runde geht. Laschet machte erneut klar, dass die CDU die Landeshauptstadt unbedingt zurückerobern will.